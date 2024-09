Narrative Medizin: Treffen für Frauen mit einer Brustkrebsgeschichte

Am 17. September in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Treffen zum Thema Narrative Medizin, die sich an Frauen mit einer Brustkrebsgeschichte richten, werden erfolgreich fortgesetzt. LILT Bozen lädt alle interessierten Frauen zum nächsten Treffen ein, das am Dienstag, den 17. September um 17.30 Uhr im Eurac in Bozen stattfindet.

Die narrative Medizin ist eine Disziplin, die vielfältige Zugänge und Möglichkeiten bietet, von Krankheitserfahrungen zu sprechen. Das Erzählen und Zuhören kann den Horizont erweitern und neue Perspektiven öffnen, die zu einer Verbesserung der Gesamtsituation beitragen.

Dr.in Ingrid Windisch wird Sie in diesem geschützten Raum empfangen, Lesebeispiele vorstellen und Schreibwerkstätten anbieten.

Frauen und Patientinnen mit einer Brustkrebserkrankung sind eingeladen, sich zahlreich an dieser Initiative zu beteiligen. Eine Anmeldung ist im Büro LILT Bozen unter 0471/402000 erforderlich.