Nasenflügeltests: Startschwierigkeiten in den Apotheken

Bozen – Wer den Südtiroler Corona-Pass benötigt, muss entweder geimpft oder genesen sein. Möglich ist auch ein negatives Testergebnis. Neben Teststationen, die es im ganzen Land gibt, bieten seit Mittwoch auch Apotheken Nasenflügeltests an – zumindest theoretisch. In der Praxis hapert es allerdings noch.

Der Corona-Pass soll den Bürgern mehr Freiheiten bringen. Wer allerdings einen Test macht, muss oft Geduld mitbringen, denn viele Teststationen sind ausgebucht.

Um für eine Entlastung zu sorgen und mehr Tests zu ermöglichen, wurden auch die Apotheken mit eingebunden. Seit Mittwoch soll es auch dort Nasenflügeltests geben. Allerdings kämpft man immer noch mit Startschwierigkeiten. Medienberichten zufolge gibt es derzeit kaum Testkits und es besteht noch keine Verbindung zum Datenportal des Sanitätsbetriebs.

In Bozen sind unterdessen die Stationen für die Nasenflügeltests von den Stadtvierteln in die Eiswelle in Bozen Süd verlegt worden. Außerdem ist es möglich, sich am Magnagoplatz und bei der Universität testen zu lassen – immer mit Vormerkung.