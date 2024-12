Neue Drohungen gegen Quästor Paolo Sartori

Von: luk

Bozen – In der Nacht sind im Bozner Stadtviertel Don Bosco erneut beleidigende Schriftzüge mit Todesdrohungen gegen den Quästor der Provinz Bozen, Paolo Sartori, aufgetaucht.

Die Ermittlungen der Quästur laufen auf Hochtouren. Mithilfe der Überwachungskameras wird versucht, die Verantwortlichen für diesen Vorfall zu identifizieren, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Dieser wiederholt sich mittlerweile seit mehreren Monaten, wobei in verschiedenen Stadtteilen Bozens Schmierereien und Aufkleber mit ähnlichen Drohungen gegen Sartori entdeckt wurden.

Senatorin Unterberger: Solidarität mit Quästor Sartori

„Ich spreche Quästor Paolo Sartori meine Solidarität und Nähe angesichts der neuen Drohungen aus. Die wiederholten Vorfälle mit Beleidigungen und Todesdrohungen an den Wänden Bozens bestätigen, dass sein Engagement für Sicherheit jemanden stört, der von Illegalität und fehlenden Kontrollen profitiert. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen so bald wie möglich identifiziert werden”, erklärt SVP-Senatorin Julia Unterberger in einer offiziellen Mitteilung.