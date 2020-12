Neue Infektionsherde im Pustertal

Massentest in Bruneck und womöglich Ahrntal geplant

Bruneck/Ahrntal – In Südtirol steht in wenigen Tagen der nächste Massentest an. Im Raum Bruneck sind weitere mögliche Infektionsherde aufgetreten. Verdächtige Infektionsfälle wurden bei landesweiten gezielten Corona-Tests im Rahmen der Aktion “Südtirol testet – Phase 2” entdeckt.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, werden die Tests am Samstag und Sonntag durchgeführt. Der Ablauf ist ähnlich wie beim Massentest Ende November. Die Brunecker können sich online anmelden und auch eine Telefonhotline wird wieder eingerichtet.

Medienberichten zufolge soll auch im Ahrntal auffälliges Infektionsgeschehen festgestellt worden sein. Auch dort könnte im neuen Jahr ein Massentest veranlasst werden. Die Beratungen im Sanitätsbetrieb hierzu laufen noch.