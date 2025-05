Neue Primarin in der Urologie Meran

Von: Ivd

Meran – Die Abteilung Urologie im Gesundheitsbezirk Meran hat seit Dienstag eine neue Chefin: Die langjährige Fachärztin und geschäftsführende Primarin Stefania Pilloni wurde mit Beschluss des Generaldirektors ernannt.

Dr.in Pilloni, 1971 in Bozen geboren, hat in Cagliari Medizin studiert und 2003 ihren Facharztabschluss an der Universität von Verona erlangt.

Seit 2003 ist die Fachärztin für Urologie im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig, unterbrochen von Aufenthalten an der Universitätsklinik Innsbruck und am Krankenhaus Trient. Seit 2023 hat Dr.in Pilloni an der Abteilung für Urologie am Krankenhaus Meran die hohe Spezialisierung in Uro-Onkologie und Uro-Gynäkologie inne. Nachdem sie 2021 die Stellvertretung des ehemaligen Primars Dr. Christoph Gamper übernommen hatte, leitete sie die Abteilung nach dessen Ausscheiden 2023 bis heute geschäftsführend.

Seit 1999 ist Dr.in Pilloni zudem Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Urologie EAU, seit 2003 als euro-zertifizierte Urologin. Im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit veröffentlichte Dr.in Pilloni zahlreiche Publikationen.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert der neuen Primarin zur Ernennung: „Ich wünsche ihr alles Gute für die neue Aufgabe und viel Erfolg bei der Führung der Abteilung.“

Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann freut sich über die Ernennung: „Dr.in Pilloni verfügt über eine hohe Fach- und Sozialkompetenz, zwei Eigenschaften, die für eine qualitativ hochstehende Versorgung unserer Patienten, die Teambildung und nicht zuletzt für eine Kooperation im Netzwerk des Südtiroler Sanitätsbetriebes von herausragender Bedeutung sind.“