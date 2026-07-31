Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neue Waldbrände in Griechenland ausgebrochen
Im Verlauf von 24 Stunden haben sich 51 neue Feuer gebildet

Neue Waldbrände in Griechenland ausgebrochen

Freitag, 31. Juli 2026 | 22:24 Uhr
Im Verlauf von 24 Stunden haben sich 51 neue Feuer gebildet
APA/APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS
Schriftgröße

Von: importer

In Griechenland sind am Freitag neue Waldbrände ausgebrochen und von Wind angefacht worden. Die Feuerwehr gab an, im Verlauf von 24 Stunden hätten sich 51 neue Feuer gebildet. Ein Sprecher sagte, starke Böen hinderten Löschflugzeuge daran, Wasser aufzunehmen. In vielen Teilen des Landes herrschte laut Zivilschutz ein “sehr hohes” Waldbrandrisiko. Betroffen von Bränden waren auch die Insel Kreta, die Halbinsel Peloponnes und die Ägäisinseln Paros, Kalymnos und Andros.

Westlich der Hauptstadt Athen gaben die Behörden einen vorübergehenden Evakuierungsaufruf für einen Teil des Vorortes Chaidari aus. Nach Feuerwehrangaben loderten Flammen auf einem nahegelegenen Berg. Laut Bürgermeister Michaelis Selekos konnten Feuerwehrleute den Brand eindämmen; die meisten Menschen konnten daraufhin in ihre Häuser zurückkehren.

Brände in der Westtürkei

Im Westen der Türkei brach bei hohen Temperaturen und Wind ein neuer Waldbrand aus. Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer bei Susurluk 200 Kilometer nordöstlich von Izmir, sagte Landwirtschafts- und Forstminister Ibrahim Yumakli. Starker Wind erschwere die Löscharbeiten. Die Wetterlage dürfte nach seinen Worten bis nächste Woche anhalten.

Seit Mittwoch seien in der Türkei Feuerwehrleute zu 218 Bränden ausgerückt, sagte Yumakli vor Journalisten. 213 Feuer seien “vollständig unter Kontrolle” gebracht worden, fünf Brände loderten weiter. Wind fachte auch den Brand nahe Cine an, etwa 100 Kilometer landeinwärts vom Ferienort Bodrum entfernt. Am Freitagnachmittag breitete es sich rasch in Richtung bewohnter Gebiete aus.

In Südwestfrankreich konnten 198.000 Menschen nach einem kürzlich erfolgten Evakuierungsaufruf in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, wie die Behörden des Départements Gironde mitteilten. Insgesamt 220.000 Menschen waren in den vergangenen Tagen aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Das Feuer sei nicht gelöscht, “aber wir machen Fortschritte”, teilte die zuständige Präfektin Sophie Brocas mit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
86
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
53
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Kommentare
43
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Kommentare
24
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Mit 36 Jahren und drei Kindern tritt die Vernunft ein
18
Mit 36 Jahren und drei Kindern tritt die Vernunft ein
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 