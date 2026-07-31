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Tödlicher Unfall auf der Jaufenpass-Straße

Trauer um Ewald Faller [49] aus Vahrn

Freitag, 31. Juli 2026 | 17:18 Uhr
kerze trauer symbol tot tod
fotolia.de/pim pic
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Von: Matthias Knapp

St. Leonhard in Passeier – Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag um die Mittagszeit auf der Jaufenpass-Straße bei St. Leonhard in Passeier ereignet. Der 49-jährige Ewald Faller aus Vahrn, der mit einem Trike-Bike unterwegs war, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und erlitt er tödliche Verletzungen.

Die Nachricht seines Todes hat Trauer und tiefe Bestürzung in seiner Heimatgemeinde ausgelöst. „Das ist ein schwerer Schlag für uns alle“, erklärt Bürgermeister Andreas Schatzer.

Der Unfall geschah gegen Mittag auf der Staatsstraße 44 bei der Abfahrt vom Jaufenpass. Nach ersten Erkenntnissen war der 49-Jährige Teil einer Motorradgruppe, die auf einer Tour über einen der beliebtesten Südtiroler Alpenpässe unterwegs war. Das Trike – ein dreirädriges motorisiertes Fahrzeug mit einem Vorderrad und zwei Hinterrädern – bildete das Schlussfahrzeug der Gruppe.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gefährt plötzlich von der Straße ab. Für den Südtiroler kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein 60-jähriger Beifahrer – ebenfalls aus Vahrn – zog sich schwere Verletzungen zu.

Sofort rückten das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Carabinieri sowie die Freiwillige Feuerwehr Walten zum Unfallort aus. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden.

Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Bezirk: Burggrafenamt, Eisacktal

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