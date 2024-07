Neuer Herpes-Zoster-Impfstoff könnte Demenzrisiko reduzieren

Von: luk

Ein neuer Impfstoff gegen Herpes Zoster, bekannt als Gürtelrose, könnte das Risiko, an Demenz zu erkranken, deutlich senken. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Universität Oxford, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurde. Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass der neue Impfstoff Shingrix das Demenzrisiko um 17 Prozent reduziert, verglichen mit dem vorherigen Impfstoff Zostavax.

Die Untersuchung, die über 200.000 Menschen einbezog, zeigt insbesondere bei Frauen eine noch größere Schutzwirkung. Die Forscher betonen jedoch, dass weitere Studien erforderlich sind, um die genauen Mechanismen zu verstehen und die Ergebnisse zu bestätigen.

Weniger Demenz dank Shingrix

Das Studienergebnis ist bemerkenswert: Shingrix könnte das Auftreten von Demenz in den sechs Jahren nach der Impfung um mindestens 17 Prozent verringern. Dies entspricht etwa 164 zusätzlichen Tagen ohne Demenz für die Geimpften. Die Forscher der Universität Oxford und des National Institute for Health and Care Research (NIHR) weisen darauf hin, dass der Nutzen bei Frauen besonders ausgeprägt ist.

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der rekombinante Impfstoff gegen Herpes Zoster einen zusätzlichen Schutz gegen Demenz bieten könnte“, erläutern die Studienautoren. „Weitere Untersuchungen sind notwendig, um zu bestätigen, warum und wie der Impfstoff diesen Effekt erzielt.“

Hintergrund zu Herpes Zoster

Herpes Zoster ist eine Infektion, die durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht wird, das auch Windpocken hervorruft. Nach der Windpockeninfektion verbleibt das Virus im Körper und kann später als Gürtelrose wieder auftreten, oft verbunden mit schmerzhaften Hautausschlägen. Seit der Einführung des Zostavax-Impfstoffs im Jahr 2006 deuteten mehrere Studien auf ein verringertes Demenzrisiko bei Geimpften hin, obwohl diese Ergebnisse nicht eindeutig waren. Shingrix, der 2017 in vielen Ländern Zostavax ersetzte, bietet nun eine vielversprechendere Alternative.

Detaillierte Ergebnisse der Studie

Die Oxford-Forscher analysierten die elektronischen Gesundheitsdaten von über 200.000 Menschen in den USA. Sie verglichen das Demenzrisiko nach der Impfung mit Shingrix und Zostavax sowie mit anderen Impfstoffen gegen Grippe, Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten. Shingrix zeigte eine um 17 Prozent geringere Demenzrate im Vergleich zu Zostavax und sogar eine um 23 bis 27 Prozent geringere Rate im Vergleich zu anderen Impfstoffen. Dies bedeutet für die Geimpften fünf bis neun Monate mehr Leben ohne Demenz. Obwohl die Ergebnisse robust sind, betonen die Forscher die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen.

Expertenmeinungen

„Die Größe und die Art dieser Studie machen die Ergebnisse überzeugend und sollten zu weiteren Forschungen anregen“, sagt Maxime Taquet, der Studienkoordinator. „Sollten sich diese Ergebnisse in klinischen Studien bestätigen, könnten sie erhebliche Auswirkungen auf ältere Menschen, Gesundheitsdienste und die öffentliche Gesundheit haben.“

John Todd, Professor für Präzisionsmedizin an der Universität Oxford, fügt hinzu: „Eine zentrale Frage ist, wie der Impfstoff diesen Schutz gegen Demenz bewirkt. Eine Möglichkeit ist, dass die Infektion mit dem Herpes-Zoster-Virus das Demenzrisiko erhöht und der Impfstoff dieses Risiko durch die Virushemmung senkt. Alternativ könnten im Impfstoff enthaltene chemische Substanzen eigenständige positive Effekte auf die Gehirngesundheit haben.“

Paul Harrison, Professor für Psychiatrie und Leiter des Oh Brc für Molekulare Ziele, der die Studie beaufsichtigte, zeigt sich ebenfalls optimistisch: „Die Ergebnisse sind faszinierend und ermutigend. Alles, was das Risiko von Demenz senken kann, ist willkommen, angesichts der hohen und wachsenden Zahl von Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind.“