Neuer Rekord: So viele Tropennächte wie noch nie in Südtirol

Von: mk

Bozen – Landesmeteorologe Dieter Peterlin hat es bereits am Samstagabend verkündet: Der Rekord ist geknackt. Südtirol zählt im heurigen Sommer bislang 30 Tropennächte. So viele gab es noch nie.

In einer Tropennacht sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad. Im Jahr 2015 sank in Bozen insgesamt in 29 Nächten die Temperatur nicht unter diese Schwelle. Mit einer „heißen“ Nacht auf Sonntag wurde nun ein neuer Spitzenwert erreicht. In Bozen wurden 21,3 Grad gemessen.

Wie Peterlin auf der Nachrichtenplattform X mitteilte, lagen die Temepraturen gegen 22.00 Uhr immer noch bei knapp 30 Grad in Bozen. „Damit geht es hinein in die 30. Tropennacht in Bozen in diesem Jahr. Das gab es noch nie seit Aufzeichnungsbeginn 1956“, schrieb der Landesmeteorologe.

Mehr als 20 Grad wurden in der Nacht auf Sonntag außerdem in Auer, Gargazon und Gratsch bei Meran gemessen.

Laut Peterlin könnte sich die Anzahl durchaus noch einmal steigern. „Zwar befinden wir uns schon in der zweiten Augusthälfte, die Tage werden nun täglich um drei Minuten kürzer, doch das Wetter ist noch absolut hochsommerlich. Den Hitzepol gab es heute in Bozen mit 34,7 Grad Aber auch Brixen und Bruneck sind mit 32,5 bzw. 30,8 Grad noch voll im Sommermodus“, kommentiert der Meteorologe.

Mit einer südwestlichen Höhenströmung werden am morgigen Montag vorübergehend feucht-labile Luftmassen Richtung Alpen geführt. Daher gibt es eine Mischung aus Wolken und sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf entstehen über Südtirol verteilt einige Regenschauer und Gewitter.

Doch schon am Dienstag scheint wieder die Sonne. Am Nachmittag entstehen einige Quellwolken, die Gewitterneigung nimmt aber nur leicht zu.

Am Mittwoch wird es im ganzen Land sonnig und die Temperaturen steigen wieder an. Am Donnerstag bleibt es sommerlich mit einigen Quellwolken am Nachmittag. Mit viel Sonnenschein und ein paar harmlosen Wolken geht es am Freitag weiter.