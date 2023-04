Neuer Vorfall in Meraner Schule

Meran – In Meran ist es in einem Schulgebäude erneut zu einem Vorfall gekommen, der für Kopfschütteln sorgt. Laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige sind am Dienstagabend zwischen 19.00 und 20.00 Uhr vier Jugendliche auf das Dach der vierstöckigen Negrelli-Mittelschule in der Romstraße geklettert.

Was sie dort suchten, ist unklar. Ein Passant bemerkte die vier Jugendlichen auf dem Dach des Gebäudes und alarmierte die Ordnungshüter. Sie identifizierten die vier Buben im Alter von 15 und 16 Jahren. Die Minderjährigen – Kinder von Migranten – gelangten über die Feuertreppe auf das Dach.

Es ist nicht bekannt, ob die Jugendlichen Schüler der Schule sind. Ebenfalls zu klären ist, wie sie auf das Schulgelände kamen und ob das Tor zum Hof offen stand. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die vier Jungen aber keine Schäden verursacht haben.

In Meran ist die Lage derzeit angespannt, nachdem die Segantini-Mittelschule innerhalb von nur zwei Wochen zwei Mal von Unbekannten geflutet wurde. Dabei entstanden Sachschäden im sechsstelligen Bereich. Die Gemeinde Meran befürchtet jedenfalls neues Ungemach, gerade weil die Schulen jetzt in den Osterferien geschlossen sind. Daher wurden die Kontrollen verstärkt, vor allem rund um die Segantini-Schule.