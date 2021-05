Neumarkt: Zehn Reifen des Vizebürgermeisters zerstochen

Neumarkt – Beim Vizebürgermeister von Neumarkt, Giorgio Nones, herrscht derzeit Bestürzung und Rätselraten. In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in seinem Traktorschuppen in der Romstraße gegenüber des Wertstoffhofes zehn Reifen zerstochen und insgesamt drei Traktoren des Landwirts lahmgelegt. Er wertet dies als Einschüchterungsversuch, kann sich aber das Motiv nicht erklären.

Als Nones gegen 5.00 Uhr früh mit der Arbeit beginnen wollte, stellte er die mutwillige Zerstörung fest. Noch am Vorabend war er bis 21.00 Uhr vor Ort. Laut der Tageszeitung Alto Adige muss die Tat daher in den Nachtstunden erfolgt sein.

Umgehend alarmierte der Vizebürgermeister und Landwirt die lokalen Carabinieri und wandte sich dann an den Mechaniker seines Vertrauens. Mehrere Hundert Euro Schaden seien entstanden. Vielmehr wurmt den Vizebürgermeister aber die Frage, warum jemand zu solchen Mitteln greift. Er glaube, keine Feinde zu haben. Möglicherweise sei er aber bei einem Zeitgenossen mit einer politischen Entscheidung angeeckt.

Die Carabinieri hat Giorgio Nones darauf hingewiesen, dass beim Wertstoffhof Videokameras angebracht sind. Womöglich können die Aufzeichnungen den oder die Täter identifizieren und damit den Einschüchterungsversuch aufklären.

Für derlei Delikte sieht der Gesetzgeber eine Geldstrafe von über 1.000 Euro bis hin zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten vor.