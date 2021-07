Neun Neuinfektionen – sieben Hospitalisierte

Corona-Zahlen in Südtirol weiterhin "freundlich"

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 515 PCR-Tests untersucht und dabei sechs Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es drei positive Antigentests.

Erneut gab es zum Glück keinen Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Sieben Patienten benötigen wegen Covid-19 Hilfe in den Spitälern – davon ein Patient in der Intensivstation.

296 Südtiroler sind derzeit in häuslicher Isolation.

Bisher (07. Juli) wurden insgesamt 598.494 Abstriche untersucht, die von 224.482 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (06. Juli): 515

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 6

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 48.703

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 598.494

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 224.482 (+180)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.583.521

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 26.236

Durchgeführte Antigentests gestern: 1.703

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 3

Nasenflügeltests Stand 06.07.2021: 763.462 Tests gesamt, 900 positive Ergebnisse, davon 379 bestätigt, 343 PCR-negativ, 178 ausständig/zu überprüfen.

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 6

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 2

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 1 (davon 1 als ICU-Covid klassifiziert)

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1.180 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 296

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 136.777

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 137.073

Geheilte Personen insgesamt: 73.658 (+5)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 2.043, davon 1.681 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 58, davon 46 geheilt. (Stand: 13.05.2021)

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia