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Die Polizei startete noch am Montag die Fahndung nach dem Mädchen

Neunjährige in Wien nach Besuch in Shoppingmall verschwunden

Dienstag, 07. Juli 2026 | 18:13 Uhr
Die Polizei startete noch am Montag die Fahndung nach dem Mädchen
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Eine Neunjährige ist am Montagabend nach dem Aufsuchen einer Toilette im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf verschwunden. Ihr Betreuer schlug gegen 18.00 Uhr bei der Polizei Alarm. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung. Die Exekutive bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem fremduntergebrachten Mädchen und veröffentlichte auch Fotos des Kindes.

Die Obsorge für die Neunjährige hat die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Das Mädchen lebe “in einer Einrichtung eines Trägers, mit dem wir zusammenarbeiten”, sagte eine Sprecherin der MA 11. Seit 2022 war das Mädchen in verschiedenen sozialpädagogischen Einrichtungen untergebracht. Seit dem Vorjahr wird es in einem Einzelwohnprojekt betreut, wurde mitgeteilt. In einer solchen Einrichtung sind mehrere Sozialpädagogen für ein Kind zuständig. In dem Einkaufszentrum war das Mädchen den Informationen zufolge, um mit dem Betreuer Einkäufe für sich zu erledigen.

Wie die Landespolizeidirektion gegenüber der APA erklärte, sei die Neunjährige in den vergangenen beiden Jahren bereits mehrfach abgängig gewesen. “Wir ermitteln in alle Richtungen”, sagte eine Sprecherin. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67800 oder in jeder Polizeiinspektion erbeten. Das Mädchen mit dunklen Augen und dunklen langen Haaren trug bei ihrem Verschwinden weiße Sandalen, eine kurze blaue Jeans-Short und einen grauen Kapuzenpullover.

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