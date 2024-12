“Nicht in Verbindung mit Benko und seinen Beauftragten”

Von: mk

Bozen – In unserem Bericht „Heinz Peter Hager – Mentor des Signa-Chefs und Strippenzieher“ über den Südtiroler Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Heinz Peter Hager haben wir fälschlicherweise geschrieben, dass Signa-Italia ein Areal der früheren Kellerei Muri-Gries gekauft habe, um dort die Wohnsiedlung Gries Village zu errichten. Dies entspricht nicht den Tatsachen.

Wie berichtet, wird gegen Hager derzeit gemeinsam mit dem Tiroler Investor René Benko wegen einer mutmaßlichen kriminellen Vereinigung ermittelt. Insgesamt richtet sich die Untersuchung der Staatsanwaltschaft von Trient gegen 77 Personen. Sieben davon befinden sich derzeit noch im Hausarrest.

Der Ökonom des Benediktinerklosters Muri-Gries, Fr. Paul Schneider, stellt gegenüber Südtirol News klar, der Name und die Kellerei des Klosters fälschlicherweise mit Benko und Hager resp. deren Unternehmen in Verbindung gebracht. „Unser Kloster legt Wert darauf, dass wir mit Herrn Benko, mit seinen Beauftragten und seinen Firmen zu keiner Zeit Geschäftsbeziehungen unterhalten haben. Die Kellerei Muri-Gries ist nach wie vor in unserem Besitz“, schreibt Schneider in einer Aussendung. Wir bedauern das Missverständnis.