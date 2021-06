Nicht zugelassener Helm: Motorradfahrer kassiert Strafe

Bozen – Der Lockdown und Reisebeschränkungen sind gefallen, der Sommer ist da und das Wetter schön: Auf den Passstraßen in den Dolomiten nimmt damit naturgemäß der Verkehr zu. Gerade Motorradfahrer genießen die kurvigen Straßen und prächtigen Aussichten.

Leider sind unter den Bikern auch schwarze Schafe, die die Südtiroler Passstraßen mit Rennstrecken verwechseln. Um dagegen vorzugehen, zeigt die Straßenpolizei auch heuer wieder Präsenz und führt Kontrollen durch. Laut Alto Adige online sind seit Anfang Juni im Sarntal, am Ritten am Mendelpass sowie in Gröden, Gadertal und Pustertal die Exekutivbeamten verstärkt im Einsatz.

Bislang wurden 51 Motorradfahrer kontrolliert und 45 Verstöße geahndet. Der Großteil davon betrifft übertretene Geschwindigkeitslimits, es folgen die Missachtung von Straßenmarkierungen, gefährliche Überholmanöver oder Dokumente, die nicht in Ordnung sind.

In einem Fall wurde ein Motorradfahrer mit 83 Euro bestraft, weil er einen nicht zugelassenen Helm verwendet hat. Neben der Geldstrafe wurde der Helm beschlagnahmt.

Die Kontrollen der Straßenpolizei auf Südtirols Passstraßen werden auch in den kommenden Wochen fortgesetzt.