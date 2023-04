Niederschlagsbilanz in Südtirol: Vinschgau bekommt kaum Regen ab

Bozen – In Südtirol sind in den vergangenen 36 Stunden ordentlich Niederschläge zu verzeichnen gewesen.

Vor allem in den zentralen Landesteilen ist die akute Trockenheit vorerst gelindert, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt.

Mit knapp 50 Liter Regen pro Quadratmeter ist im Raum nördlich von Brixen am meisten Niederschlag gemessen worden.

Auch in Bozen ist mit rund 20 Liter Regen pro Quadratmeter ausreichend Regen gefallen.

Das Sorgenkind bleibt aber der Vinschgau. Hier gab es kaum Niederschläge und es bleibt damit im Westen Südtirols viel zu trocken.

Die Niederschlagsbilanz von gestern auf heute: Am meisten in den zentralen Landesteilen Sarntal-Eisacktal-Unterpustertal mit knapp 50 l/m² in Brixen. Im Großteil Südtirols ist die akute Trockenheit damit vorübergehend gelindert, nur der Vinschgau ist und bleibt viel zu trocken. pic.twitter.com/QRX6ScfnKV

— Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 21, 2023