Niemand will Bauprojekt angehen

Bozen – Das Projekt liegt seit Jahren auf dem Schreibtisch und dort bleibt es vorerst auch. Der Bau einer sechsstöckigen Tiefgarage unter dem Siegesplatz in Bozen verzögert sich nämlich weiter. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, ist die Ausschreibung leer ausgegangen.

Der Grund sind äußere Faktoren, die die Preise ansteigen haben lassen. Die zweistufige Ausschreibung ist nämlich genau in jene Phase gefallen, in der es weitreichende Änderungen auf internationaler Ebene gegeben hat. Zwischen November 2021 und dem 17. Oktober 2022 sind die Baukosten in die Höhe geschossen, Energie hat sich drastisch verteuert, die Inflation ist mittlerweile zweistellig und der Krieg in der Ukraine belastet zusehends.

Vor diesem Hintergrund sah sich keine Baufirma – trotz Interesses – bereit, das Projekt zu den vorgegebenen Rahmenbedingungen anzugehen.

In der Gemeinde hat man damit bereits gerechnet: Stefano Fattor, der zuständige Stadtrat, versucht zu beruhigen. Die finanziellen Parameter würden der aktuellen Situation angepasst und dann gebe es eine neue Ausschreibung. So überlegt die Gemeinde, ihren Anteil an den Kosten aufzustocken. Der Rest soll von Privaten kommen.