Noch fehlt jede Spur von Magdalena Fischnaller [34]

Bozen – Von Magdalena Fischnaller [34] fehlt weiter jede Spur. Sie war bekanntermaßen am Donnerstagabend aus dem Bozner Krankenhaus verschwunden und wird seither vermisst. Eine erste Suchaktion noch am Donnerstag verlief ohne Ergebnis. Zuletzt wurde sie in der Nähe des Bozner Spitals gesehen, wo sie als Patientin untergebracht war.

Am Freitag wurde die Suche nach der 34-Jährigen wieder aufgenommen und auf den Großraum Bozen ausgeweitet – auch dieses Mal vergeblich.

Heute wird über das weitere Vorgehen bei der Suche nach der Abgängigen beraten.

Wie berichtet, ist Magdalena Fischnaller 1,65 Meter groß, hat braunes Haar, blaue Augen und ein Tattoo auf dem linken Arm. Wer Hinweise zu ihrem Verbleib hat, ist gebeten, die Behörden unter der Nummer 112 zu verständigen.