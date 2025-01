Noch keine Spuren nach Angriff auf Frau auf Grazer Friedhof

Von: apa

Im Fall des Messerangriffs auf eine 73-jährige Frau am Mittwochnachmittag am Grazer Leonhardfriedhof hat die Polizei noch keine entscheidenden Spuren oder Hinweise. Die Ermittler bitten die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe bzw. das Mitteilen von Beobachtungen am und im Umfeld des Friedhofs. Die Frau konnte noch nicht befragt werden, ihr Zustand ist aber stabil, sagte ein Polizist am Freitag auf APA-Anfrage.

Die Pensionistin war am Grab ihres Mannes von einem Unbekannten mit einem Stanleymesser angegriffen und schwer verletzt worden. Sie trug mehrfache Schnittwunden im Gesicht und am Hals davon. Zwei Passanten fanden sie offenbar kurz darauf und alarmierten Rettungskräfte und Polizei. Eine Fahndung, auch mit Spürhunden, nach dem Angreifer war ergebnislos geblieben. Die Grazerin war noch am frühen Mittwochabend notoperiert worden.

Keine Klarheit über Motiv

Am Tatort wurde der abgebrochene Teil der Klinge eines Stanleymessers sichergestellt. Laut einem Polizeisprecher habe die Frau gegenüber den beiden Passanten noch in wenigen Worten von einem Mann gesprochen, der sie von hinten angegriffen habe. Über das Motiv herrscht Unklarheit.

Das Landeskriminalamt bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Dabei gehe es auch um Wahrnehmungen am und im Umfeld des Leonhardfriedhofs, auch vor der Tat, etwa, ob sich ein Mann dort auffällig verhalten habe. Zeugen mögen sich beim LKA unter der Telefonnummer 059133 60 3333 oder beim Notruf 133 melden.