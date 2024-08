Notbeleuchtungssystem im Konzerthaus Bozen wird erneuert

Von: mk

Bozen – Das Konzerthaus Bozen in der Dante-Straße ist ein bedeutender kultureller Anziehungspunkt und bietet Konzerte, Tanzaufführungen sowie Symphonie- und Opernaufführungen. Um die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer sowie der Künstlerinnen und Künstler weiterhin zu gewährleisten, sind kontinuierliche Wartungsarbeiten erforderlich.

Zu diesem Zweck wurde im Juni 2024 ein Projekt zur Modernisierung der Sicherheitsbeleuchtung des Gebäudes genehmigt. Der Plan sieht den Austausch der bisherigen Notleuchten durch neue, zentral über ein Notstromsystem versorgte Lampen mit Leitungsüberwachung vor. Darüber hinaus werden in den Technikräumen und Büros autonome Lampen mit Selbsttestfunktion installiert. Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit im Hauptsaal werden acht Sicherheitsstrahler, vier auf jeder Seite, hinzugefügt. Diese Maßnahme wird vom Land finanziert und kostet insgesamt 63.000 Euro.

“Aufwertung des kulturellen Einrichtungen bedeutet auch mehr Sicherheit, die grundlegend ist, um die Einrichtungen nutzen zu können. Maßnahmen wie diese, die im Haydn-Auditorium durchgeführt werden, sind sehr wichtig”, sagt Christian Bianchi, Landesrat für Hochbau, Vermögen, Grundbuch und Kataster.

Der Auftrag zum Austausch der Notbeleuchtung wurde an die Firma “Soluzioni Impianti S.R.L.” mit Sitz in Predaia (Trentino), die Mitglied des Consorzio Stabile ist, vergeben. Die laufende Wartung des Gebäudes obliegt der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen, die in enger Zusammenarbeit mit dem Ressort für den ordnungsgemäßen Betrieb des Auditoriums sorgt.