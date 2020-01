Notlandung am Bozner Flughafen

Bozen – Am Flughafen in Bozen gab es am Sonntagvormittag jede Menge Aufregung. Weil bei einem Ultraleichtflugzeug das Fahrwerk blockiert war, wurden sämtliche Sicherheitsvorkehrungen und Alarmpläne in die Wege geleitet.

Wie Alto Adige online berichtet, stand die Feuerwehreinheit des Flugplatzes im Einsatz und auch Rettungskräfte wurden vorsorglich alarmiert. Doch das Ereignis ging offenbar glimpflich ab. Der Pilot des Fluggeräts konnte die Maschine bei einer Notlandung ohne größere Sachschäden auf den Boden bringen. Die beiden Insassen des Flugzeugs blieben unverletzt.