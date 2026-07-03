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Tragischer Einsatz am Ritten

Oberbozen: Mann aus Speicherbecken geborgen

Freitag, 03. Juli 2026 | 22:34 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Oberbozen
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Von: ka

Ritten – Am Freitagabend, dem 3. Juli 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberbozen kurz nach 18.00 Uhr zu einem Einsatz nach Lichtenstern am Ritten gerufen. Bei einem Speicherbecken kam es zu einem Rettungseinsatz, nachdem eine männliche Person im Wasser gesehen worden war.

Trotz des raschen und koordinierten Eingreifens der Rettungskräfte kam für den Mann leider jede Hilfe zu spät und die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Oberbozen

Aufgrund der Situation am Gewässer war ein Großaufgebot verschiedener Rettungsorganisationen vor Ort. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Oberbozen waren die Flugrettung Pelikan 1, die Wasserrettung der Berufsfeuerwehr Bozen und die Taucher der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Unterstützt wurden sie zudem von der Wasserrettung Südtirol und den Carabinieri.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Oberbozen

Die Einsatzkräfte bargen den Mann aus dem Wasser. Die näheren Umstände des tragischen Vorfalls werden derzeit von den zuständigen Behörden abgeklärt.

Bezirk: Bozen

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