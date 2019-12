Oberrasen: Zwei Wohnungen werden Raub der Flammen

Oberrasen – In Oberrasen im Antholzertal wurden am Sonntagabend zwei Wohnungen ein Raub der Flammen.

Laut Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Oberrasen wurden bei einem Brand in Oberrasen zwei Wohnungen teils völlig zerstört. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand eine Wohnung bereits in Vollbrand. Glücklicherweise wurde durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung niemand verletzt. Der Brand konnte von den zahlreichen Feuerwehrleuten schnell unter Kontrolle gebracht werden; die umfangreichen Nachlöscharbeiten werden jedoch noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Oberrasen die Freiwilligen Feuerwehren von Niederrasen, Oberolang, Antholz Niedertal, Antholz Mittertal, Welsberg, das Weißes Kreuz und die Behörden.