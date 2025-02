ÖPNV streikt das gesamte Wochenende und Montag

Einschränkungen in ganz Südtirol

Von: Ivd

Bozen – Wer am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche auf Busse und Bahnen angewiesen ist, sollte sich auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Grund dafür ist ein von den Gewerkschaften ausgerufener Streik des Personals im Nahverkehr, der an mehreren Tagen stattfinden wird.

Wie von südtirolmobil bekannt gegeben wurde, beginnt der Streik am Samstag und dauert 24 Stunden an. Auch am Sonntag bleibt der reguläre Nahverkehr massiv beeinträchtigt. Zusätzlich haben die Gewerkschaften einen weiteren Streik für Montag angekündigt, wodurch es auch zu Beginn der neuen Woche zu Ausfällen und Verspätungen kommen kann.

Fahrgäste werden dazu aufgerufen, alternative Transportmöglichkeiten in Betracht zu ziehen und sich vorab über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Laufende Aktualisierungen und genauere Informationen zu betroffenen Linien sind auf der Webseite von Südtirol Mobil unter diesem Link abrufbar.