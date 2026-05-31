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Der passionierte Jäger und frühere AVS-Ortsstellenchef stürzte rund 40 Meter in die Tiefe

Ötztal: Lorenz Kröss tödlich verunglückt

Sonntag, 31. Mai 2026 | 18:20 Uhr
lorenz-kroess
Foto: © Metall Ritten
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Von: lup

Ötztal – Große Betroffenheit am Ritten: Lorenz Kröss, der frühere AVS-Ortsstellenleiter und Gründer des Unternehmens „Metall Ritten“, ist nach einem Bergunfall im Tiroler Ötztal verstorben. Der 61-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nach Angaben der Behörden war Kröss gemeinsam mit zwei Begleitern in etwa 1.800 Metern Höhe unterwegs, um Instandhaltungsarbeiten an einem Jägersteig im steilen Gelände durchzuführen. Die Gruppe war dabei gesichert, als sich der Unfall kurz nach 16.00 Uhr ereignete.

Beim Abstieg verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache den Halt und stürzte rund 40 Meter ab. Seine Begleiter reagierten sofort, setzten den Notruf ab und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Bergrettung sowie ein Notarzthubschrauber übernahmen wenig später die Versorgung des Schwerverletzten und brachten ihn in das Landeskrankenhaus Innsbruck. Dort erlag er trotz rascher medizinischer Hilfe aber tragischerweise seinen Verletzungen.

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