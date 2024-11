Ordnungskräfte stellen sich Jugendlichen des Weißen Kreuzes vor

Treffen in Sterzing

Von: mk

Sterzing – Erst kürzlich hat in Sterzing zu einem Treffen zwischen Carabinieri, Straßenpolizei, Bergrettern der Finanzpolizei sowie der Ortspolizei und rund 35 Freiwilligen der Jugendgruppe des Weißen Kreuzes stattgefunden. Während der etwa dreistündigen Veranstaltung wurden zahlreiche Themen im Zusammenhang mit der Sicherheit, der Rolle der Polizei und der Bedeutung einer guten Kommunikation zwischen Bürgern und Institutionen erörtert.

Ziel des Treffens war es, den Jugendlichen die Welt der Ordnungskräfte näher zu bringen und sie aktiv in ein Gespräch über die Aufgaben, die Tätigkeiten und die Verantwortung derjenigen zu involvieren, die für die Sicherheit im Lande sorgen. Zu den wichtigsten Themen gehörten: die Zusammensetzung und die Aufgaben der verschiedenen Polizeikräfte, wobei der Schwerpunkt auf Verhütung und Bekämpfung von Straftaten in der Umgebung gerichtet war, die Art und Weise wie die Bürger mit den Polizeikräften in Kontakt kommen, die Aufgaben der verschiedenen Einheiten und das Ausstellen von Verwaltungsstrafen.

Darüber hinaus wurde eine Reihe von Themen erörtert, wie z.B. die Pflichten von Bürgern im Falle eines Unfalls, die Bedeutung des Notrufs 112 und die Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz bei Rettungsmaßnahmen. Auch die Figur des Polizeibeamten wurde beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf dem typischen Tagesablauf von Ordnungshütern, den verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zum Auswahlverfahren und den Zugangsvoraussetzungen lag – insbesondere auch für Frauen, die diesen Beruf ergreifen möchten.

Die von den Teilnehmern gestellten Fragen waren vielfältig und anregend, sie zeigten außerdem das Interesse der Jugendlichen an einem besseren Verständnis der Arbeit der Ordnungskräfte und ihrer Rolle in der Gemeinschaft. Zu den am häufigsten gestellten Fragen gehörten Bestimmungen zu Grenzen des Drogen- und Alkoholkonsums oder die Frage, wie sich die Retter des Weißen Kreuzes im Falle eines Polizeieinsatzes verhalten sollten.

Das Treffen endete mit einer praktischen Vorführung der Einsatzfahrzeuge, die es den Teilnehmern ermöglichte, die im Alltag verwendete Ausrüstung aus erster Hand zu erleben.

Das Feedback der Jugendlichen war sehr positiv: Sie schätzten die Möglichkeit, mehr über die Arbeit der Ordnungskräfte zu erfahren und so die „Angst“ abzubauen, die manchmal bei Begegnungen mit uniformierten Beamten aufkommen kann. Das Treffen trug dazu bei, das Vertrauensverhältnis zwischen den Jugendlichen und den Institutionen zu stärken. Eine aktive Zusammenarbeit mit den Ordnungskräften ist für die Gewährleistung der Sicherheit in der Gesellschaft wichtig.