Ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen

Osttirol: Pusterer bei Frontalcrash schwer verletzt

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 18:35 Uhr
Von: luk

Lienz – Bei einem Verkehrsunfall auf der Felbertauernstraße bei Oberlienz in Osttirol ist am Donnerstagvormittag ein Mann (58) aus dem Pustertal schwer verletzt worden.

Ein 65-jähriger Deutscher war laut der Tiroler Polizei kurz vor 9.00 Uhr mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Wagen aus Südtirol zusammengestoßen. Im Fahrzeug saßen neben dem Lenker auch eine 22-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann aus dem Pustertal.

Der Pkw der Südtiroler wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Wiese geschleudert. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Lienz mit hydraulischem Gerät befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Klagenfurt.

Die beiden Mitfahrenden sowie der deutsche Unfallverursacher wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus Lienz gebracht. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf den Unfallwagen, blieb aber unverletzt.

Die Felbertauernstraße war rund eine Stunde lang gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Bezirk: Pustertal

