Ozonwerte können auch am Wochenende erhöht bleiben

Von: Ivd

Bozen – Mit dem Anstieg der Temperaturen und der Sonneneinstrahlung sind in den vergangenen Tagen die Ozonkonzentrationen angestiegen. Getsern wurde an zwei Messstationen in Südtirol die Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten, und zwar in Kurtinig an der Weinstraße um 20.00 und 21.00 Uhr (höchster Stundenmittelwert 187 Mikrogramm pro Kubikmeter) und in Neumarkt um 21.00 Uhr (Stundenmittelwert 181 Mikrogramm pro Kubikmeter).

Erhöhte Ozonkonzentrationen treten vor allem im Talkessel zwischen Bozen und Meran, im Unterland und an den angrenzenden Hochplateaus (insbesondere Ritten, Seiser Alm) und Berghängen auf, teilt die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz mit.

Hohe Temperatur und starke Sonneneinstrahlung führen zu hohen Ozonkonzentrationen, mit dem Regen sinkt die Ozonkonzentration wieder. Aufgrund der Wettervorhersage könnten auch heute und morgen erhöhte Ozonkonzentrationen auftreten. Die instabilere Wetterlage des Wochenendes sollte die Ozonwerte dann verringern.

Personen mit Erkrankungen der Atemwege sollten mit erhöhten Ozonkonzentrationen vorsorglich ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Nachmittagsstunden und in den Abendstunden, vermeiden.

Die aktuellen Daten (Tages- und Monatsverläufe) sämtlicher Messstationen sind im Internet abrufbar.

Die aktuelle Wetterlage erfordert es auch, die Aufmerksamkeit auf die ultraviolette Strahlung zu richten. Auch dazu stehen auf der Homepage alle nötigen Informationen zur Verfügung.