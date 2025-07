Panda landet in Bergbach

Von: luk

Welschellen – Ein Verkehrsunfall auf der kurvenreichen Straße bei Welschellen in der Gadertaler Gemeinde St. Vigil in Enneberg ist am Samstagmorgen glimpflich verlaufen. Gegen 8.00 Uhr kam ein Fiat Panda in einer Kehre von der Fahrbahn ab und stürzte in einen unterhalb verlaufenden Bach.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Welschellen und Corvara sowie das Weiße Kreuz St. Vigil. Die Insassen des Fahrzeugs konnten sich glücklicherweise selbst aus dem Auto befreien und wurden vom Rettungsdienst erstversorgt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, kümmerte sich um die Aufräumarbeiten und barg das Fahrzeug mithilfe eines Krans. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.