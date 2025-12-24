Aktuelle Seite: Home > Chronik > Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom
Papst Leo XIV. feiert erste Christmesse

Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 07:33 Uhr
Papst Leo XIV. feiert erste Christmesse
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Am Heiligen Abend wird Papst Leo XIV. seine erste Christmette im Petersdom feiern. Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri hatte bereits mehrfach Akzente mit Mahnungen zu Frieden und Versöhnung gesetzt und an die Kriegsopfer weltweit erinnert.

Die Christmette ist dieses Jahr für 22.00 Uhr angesetzt, später als bei seinem Vorgänger Franziskus. Dieser hatte, gesundheitlich bereits angeschlagen, zu Weihnachten 2024 das Heilige Jahr eröffnet. Im Rollstuhl sitzend hatte er mit der Öffnung der Heiligen Pforte des Petersdoms das Heilige Jahr eingeläutet, das nun am 6. Jänner 2026 zu Ende geht.

In Bethlehem im Heiligen Land begehen Christen erstmals seit Ende des Gaza-Kriegs wieder in festlicher Form Weihnachten. Vor der Geburtskirche Jesu in Bethlehem ist nach zwei Jahren wieder ein großer Christbaum aufgestellt worden. Dort wird auch die traditionelle Mitternachtsmesse gefeiert. Das israelische Tourismusministerium erwartet zu Weihnachten rund 40.000 christliche Pilger.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seid ihr “U-Boot-Christen”?
Kommentare
59
Seid ihr “U-Boot-Christen”?
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
55
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Kommentare
49
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
Kommentare
47
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
„Die drei kleinen Trevallions waren noch nie beim Kinderarzt“
Kommentare
38
„Die drei kleinen Trevallions waren noch nie beim Kinderarzt“
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 