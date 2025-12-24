Aktuelle Seite: Home > Politik > Freiheitliche kritisieren angedachte Entfernung des Laurinbrunnens
„Laurinbrunnen steht für unsere Identität"

Freiheitliche kritisieren angedachte Entfernung des Laurinbrunnens

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 09:45 Uhr
Otto-Mahlknecht
Von: lup

Bozen – „Der Vorschlag des grün-linken Abgeordneten Gigi Spagnolli, das Laurindenkmal vom Landtagsplatz zu “canceln”, ist wieder einmal ein Versuch, unsere Südtiroler Identität zu untergraben. Die Laurinsage hängt eng mit dem kulturellen und geschichtlichen Bewusstsein Südtirols zusammen. Niemand, bis auf ein paar grünlinke Kulturkämpfer, käme auf die absurde Idee, darin einen Affront gegen irgendwen oder irgendwas zu erkennen. Nur der PD-Senator Gigi Spagnolli hat anscheinend nichts Besseres zu tun“, schreibt der freiheitliche Landesparteiobmann-Stellvertreter Otto Mahlknecht in einer Presseaussendung.

Casa Pound hätte den Laurinbrunnen in einer Aktion verhüllt, Gigi Spagnolli wolle den Brunnen hingegen ganz entfernen und aus dem Stadtbild verbannen. Die italienische Linke stehe der italienischen Rechten in nichts nach, sondern verfolge darüber hinaus auch noch woke Überfremdungsphantasien, so Mahlknecht.

„Gigi Spagnolli hätte in Bozen wahrlich Besseres zu tun, als wesentliche Elemente unserer deutschen Kultur auszumerzen. In Bozen wimmelt es von faschistischen Denkmälern, die noch nicht einmal ansatzweise historisiert wurden. Straßennamen wie Amba Alagi oder Luigi Cadorna sind nicht nur diskutabel, sondern ein regelrechter Affront. Die vielen Huldigungen für italienischen Risorgimento und Irredentismus, die in Bozen anzufinden sind, haben mit der Kultur und Geschichte dieses Landes nicht im Geringsten zu tun. Bei allen diesen Problemen schweigt der maue Kulturkämpfer Gigi Spagnolli, der in der Vorweihnachtszeit anscheinend auf billigen Stimmenfang zu gehen scheint“, so Mahlknecht.

Der Laurin-Brunnen wurde durch einen freiheitlichen Antrag im Landtag im Jahr 2016 gerettet. Knappe 10 Jahre später macht Gigi Spagnolli einen neuen Vorstoß, um die Südtiroler Identität aus dem Bozner Stadtbild zu tilgen.

 

