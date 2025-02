Papst muss länger im Krankenhaus bleiben

Von: apa

Der Gesundheitszustand des Papstes ist stabil. Franziskus setzt in der Gemelli-Poliklinik in Rom, in der er seit Freitag eingeliefert ist, die Therapien fort. Am Montagvormittag habe er die Kommunion empfangen und widmete sich anschließend der Arbeit und dem Lesen von Texten, teilte der Vatikan am Montagabend mit.

Papst Franziskus sei von den zahlreichen Botschaften der Zuneigung und Nähe bewegt, die er in diesen Stunden erhält. “Insbesondere möchte er sich bei denjenigen bedanken, die derzeit im Krankenhaus sind, für die Zuneigung und Liebe, die sie durch Zeichnungen und Botschaften mit Genesungswünschen zum Ausdruck bringen; er betet für sie und bittet sie, für ihn zu beten”, hieß es in der Vatikan-Mitteilung.

Papst leidet an Infektion der Atemwege

Nach einer neuen Diagnose, die der Vatikan davor verbreitet hatte, leidet der 88-Jährige an einer “polymikrobiellen Infektion der Atemwege”, weshalb die Behandlung umgestellt werde. “Alle bisher durchgeführten Untersuchungen deuten auf ein komplexes Krankheitsbild hin, das einen entsprechenden Krankenhausaufenthalt erfordert”, hieß es in einer Vatikan-Mitteilung.

Wegen der gesundheitlichen Probleme des Papstes wurde die normalerweise wöchentlich stattfindende Generalaudienz am Mittwoch abgesagt. Das Kirchenoberhaupt wird auch nicht wie geplant an den Veranstaltungen anlässlich des Jubiläumsjahres der Diakone am kommenden Sonntag teilnehmen. Alle Veranstaltungen des Heiligen Jahres werden nach Plan fortgesetzt, teilte der Vatikan mit.

Der Pontifex führte am Wochenende ein Telefongespräch mit der Pfarre der Heiligen Familie in Gaza. “Der Papst hat uns vom Krankenhaus angerufen. Seine Stimme klang müde, aber er war gut gelaunt. Er wollte wissen, wie es uns geht”, berichtete ein Mitarbeiter der Pfarre laut Medienangaben. In den vergangenen Monaten hat der Papst sehr oft den Pfarrer von Gaza, Pater Gabriel Romanelli, angerufen, um seine Nähe zur Bevölkerung in Gaza zu bekunden.

Franziskus verzichtete auf das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntagmittag. Die behandelnden Ärzte hätten dem 88 Jahre alten Oberhaupt der katholischen Kirche “absolute Ruhe” verordnet. Der Papst hätte am Montag die römischen Filmstudios Cinecittà besuchen und dort eine Messe mit den Künstlern feiern sollen. Wegen seines Krankenhausaufenthalts musste er den Termin absagen.