Parfüm-Diebe fliegen in Meran auf

Von: luk

Meran – Den Carabinieri von Meran ist es gelungen, eine Serie von Diebstählen hochwertiger Parfüms im Burggrafenamt aufzuklären. Insgesamt fünf Tatverdächtige konnten im Zuge umfangreicher Ermittlungen identifiziert werden.

Seit Jahresbeginn hatten die Ermittler eine zunehmende Zahl von Diebstählen in Geschäften für Körperpflegeprodukte registriert. Im Fokus standen dabei vor allem Parfüms im mittleren bis gehobenen Preissegment – klein, leicht zu entwenden und mit hohem Wiederverkaufswert auf dem illegalen Markt.

Die Taten ereigneten sich unter anderem in Meran sowie in Algund und folgten einem ähnlichen Muster. In der Meraner Laubengasse entwendete ein 24-Jähriger ein Parfüm im Wert von rund 100 Euro, während ein 29-Jähriger in der Leonardo-da-Vinci-Straße Ende November 2025 mehrere Produkte im Gesamtwert von etwa 430 Euro stahl.

Auch im Einkaufszentrum „Algo“ in Algund kam es zu Diebstählen: Ein 35-Jähriger entwendete ein Herrenparfüm im Wert von rund 250 Euro. In einem weiteren Fall stahlen ein 35- und ein 38-Jähriger gemeinsam sechs Damenparfüms im Gesamtwert von 865 Euro.

Ausschlaggebend für den Ermittlungserfolg war die Auswertung zahlreicher Videoaufnahmen aus den betroffenen Geschäften. Die Carabinieri analysierten über Stunden hinweg Filmmaterial und verglichen tausende Einzelbilder mit bereits bekannten Fällen. So konnten die fünf Tatverdächtigen identifiziert werden. Sie waren den Behörden bereits bekannt und wurden angezeigt.

Obwohl die Taten von unterschiedlichen Personen begangen wurden, stellten die Ermittler mehrere Gemeinsamkeiten fest: ein schnelles und gezieltes Vorgehen, die bewusste Auswahl der Beute, ein unauffälliges Verhalten wie reguläre Kunden sowie das rasche Verbergen der Ware und die anschließende Flucht.

Die betroffenen Geschäftsinhaber hatten in allen Fällen Anzeige erstattet und den Ermittlern das Videomaterial zur Verfügung gestellt.