Parkinson-Patient ermuntert zu Bewegung: „Ausgangssperre ist Gift“

Bozen – Die Ausgangssperre ist Gift für Parkinson-Patienten. Denn Bewegung wirkt besser als jede Medizin. Davon ist Franz Wimmer überzeugt. Bei ihm selbst wurde im Jahr 2011 Parkinson diagnostiziert. Um in Bewegung zu bleiben, hat Franz Wimmer unter Verwendung häuslicher Hilfsmittel ein einfaches Programm zusammen gestellt.

Die Beiträge im Netz mit Fitnesstrainer und in Gruppen – das sieht alles gut aus! Allein zu Hause ist es bedeutend schwerer.

In Südtirol sind es über 2.000 in der Schweiz rund 20.000, in Österreich ca.30.000 und in Deutschland rund.400.000 Betroffene –Tendenz steigend.

Ihnen und Ihrem Umfeld widmet Franz Wimmer dieses Video. „Bleiben wir in Bewegung oder helfen Sie bitte mit, das Betroffene in ihrem Umfeld in Bewegung bleiben“, appelliert er an die Bevölkerung.