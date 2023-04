Partschins: Mann schwer verletzt

Bundesdeutscher am Donnerstagabend abgestürzt

Partschins – Am Freitagmorgen wurde die Bergrettung Meran zu einem Einsatz am Dursterhof im Gebiet der Gemeinde Partschins gerufen. Ein Bergläufer hatte einen verletzten Mann aufgefunden. Zeitgleich mit dem Landesrettungshubschrauber Pelikan3 machte sich die Bergrettung Meran auf, um den besagten Verunfallten zu bergen.

Der verletzte Mann lag in der Nähe des Dursterhofes unterhalb des Weges 8A in einer Rinne. Die Bergrettung Meran fuhr mit dem Einsatzwagen bis zum Dursterhof und setzte von dort den Einsatz zu Fuß fort. Der offensichtlich schwerverletzte Mann wurde rasch gefunden und dann erstversorgt. Der Notarzt des Rettungshelikopters ordnete einen Transport ins Bozner Krankenhaus an.

Wie sich später herausstellte, war der 27-jährige T.R. aus Bayreuth(D) schon am Abend zuvor beim Wandern abgestürzt, wobei er sich die schweren Verletzungen zugezogen hatte. Die Nacht hatte er im Freien verbracht. Zu seinem Glück wurde er in der Früh von einem Bergläufer entdeckt, der die Rettungskräfte verständigte.

Der Einsatz dauerte ungefähr eineinhalb Stunden.