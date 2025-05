Partschins: Nach Steinschlag Wanderweg gesperrt

Von: lup

Partschins – Aufregung machte sich am gestrigen Freitagabend im Gemeindegebiet von Partschins breit, als ein großer Felsbrocken sich vom Hang löste, in Richtung Tal rollte und dabei in mehrere Teile zerbrach.

Der Felssturz ereignete sich gegen 17.45 Uhr und führte zu Schäden am beliebten Waalweg sowie dem dazugehörenden Bewässerungskanal. Einer der größeren Steine kam sogar erst in einer Wiese neben der Straße nach Salten zum Liegen, während einer der kleineren Brocken sogar einen Begrenzungszaun durchbrach und auf der Straße landete.

Die Freiwillige Feuerwehr von Partschins kann jedoch glücklicherweise berichten, dass keine Personen durch den Steinschlag verletzt wurden. Die Wanderwege wurden von der Feuerwehr gesperrt und als Gefahrenbereich ausgerufen. Ein Geologe soll in den nächsten Tagen das Terrain näher untersuchen.