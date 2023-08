Partschinser beim Pilzesuchen ausgerutscht

Partschins – Am Mittwochnachmittag rutschte ein 69-jähriger Partschinser im Gebiet um die Tablander Alm aus und stürzte ein Stück weit einen Abhang hinunter. Dabei zog er sich Brustkorbverletzungen, einige Prellungen und mehrere Abschürfungen zu. Es gelang ihm jedoch, den Notruf abzusetzen. Die Bergrettung Meran rückte mit dem Einsatzfahrzeug aus und brachte die Mannschaft so weit als möglich in die Nähe zum Einsatzort.

Um zum Verunfallten zu gelangen, mussten die Bergretter und Bergretterinnen noch ein gutes Stück aufsteigen. Nach einer Erstversorgung und der Gabe von Sauerstoff ging es dem Patienten besser. Daraufhin wurde der 69-Jährige mit der Gebirgstrage abtransportiert. Nach einiger Zeit verstärkten sich jedoch die Schmerzen und sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich. Die Bergrettung Meran entschied sich deshalb, einen Rettungshubschrauber mit Notarzt nachzufordern. Dieser nahm den Verunfallten mit der Winde auf und brachte ihn ins Krankenhaus Bozen.

Die Bergrettung Meran war mit sechs Rettern für rund zwei Stunden im Einsatz.