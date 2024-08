Passantin am Waltherplatz begrapscht und Carabinieri angegriffen

Von: luk

Bozen – Am Dienstagmorgen ereignete sich in Bozen ein spektakulärer Vorfall, der mit der Festnahme eines Mannes endete. Dieser hatte zunächst eine Passantin begrapscht und später die alarmierten Carabinieri brutal angegriffen.

Der Einsatz begann am belebten Waltherplatz, wo eine Frau in Angst und Panik den Notruf wählte. Sie berichtete von einer ihr unbekannten Person, die sie bedrängt hatte. Eine in der Nähe befindliche Streife der Carabinieri reagierte sofort und begab sich umgehend zum Tatort. Dank der detaillierten Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später in der Gummergasse gestellt werden.

Was zunächst als Routinekontrolle begann, eskalierte schnell. Der Mann, der bei der Identifizierung anfangs ruhig wirkte, begann plötzlich, die Exekutivbeamten gewaltsam zu attackieren. Die Situation geriet außer Kontrolle, als der Aggressor weiterhin massiven Widerstand leistete. Um den Angreifer zu überwältigen, mussten die Ordnungshüter der Carabinieri Pfefferspray einsetzen, was schließlich zur Festnahme des Mannes führte. Doch auch im Streifenwagen setzte er seine Aggressionen fort und beschädigte das Fahrzeug mit heftigen Schlägen.

Der Festgenommene wurde wegen mehrerer schwerwiegender Straftaten angeklagt, darunter „Gewalt und Drohung gegen Amtsträger“, „Widerstand gegen die Staatsgewalt“, „Sachbeschädigung“ und „sexuelle Gewalt“. Nach der Festnahme wurde der Mann in die Sicherheitszellen des Landeskommandos der Carabinieri gebracht, wo er auf seine gerichtliche Anhörung wartet.

Während des Einsatzes erlitten die Carabinieri leichte Verletzungen.