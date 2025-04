Passeiertal: Karosserie nach Wildunfall zerfetzt

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St.Martin in Passeier

Von: luk

St. Martin in Passeier – Wildwechsel mit Blechschaden: Am Sonntagabend kam es im Passeiertal zu einem spektakulären Wildunfall. Gegen 22.15 Uhr kollidierte auf der Neuhaus-Brücke bei St. Martin in Passeiertal ein Auto mit einer Hirschkuh.

Durch den heftigen Aufprall wurde das Tier über die Brücke geschleudert. Die Hirschkuh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden an der rechten Frontpartie. Der Scheinwerfer wurde regelrecht aus dem Fahrzeug gerissen. Auch die Karosserie wurde in dem Bereich zerfetzt.

Die Lenkerin des Fahrzeugs hatte jedoch großes Glück im Unglück: Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier rückte aus und übernahm die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Gerade in den Abendstunden kann es auf Südtirols Straßen zu Wildwechsel kommen.