Passeiertal: Lkw schlitzt sich Treibstofftank auf

St. Martin in Passeier – In St. Martin in Passeier ist hat sich am Dienstag ein Lkw bei der Zufahrt zu einer Baustelle den Treibstofftank aufgeschlitzt. In der Folge lief Diesel aus. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin und St. Leonhard konnten den Sprit auffangen und so verhindern, dass der Boden verunreinigt wird.

Der restliche Diesel aus dem Tank wurde abgepumpt. Im Einsatz waren auch die Freiwillige Feuerwehr von Meran sowie die Gefahrengutgruppe von Obermais.