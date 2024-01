Peitlerscharte: Lawine reißt Mann in die Tiefe

Peitlerkofel – Schwer verletzt und mit einem Polytrauma aber lebend wurde am Dienstagnachmittag ein Mann ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

Zuvor war er an der Peitlerscharte am Würzjoch von einer Lawine erfasst und rund 300 Meter in die Tiefe gerissen worden.

Zu dem Unglück kam es kurz nach 14.30 Uhr.

Im Einsatz standen der Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung, die Carabinieri und die Finanzwache.