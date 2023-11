Pendelnde Einbrecher haben Spielwiese in Südtirol gefunden

Bozen – Herbstzeit scheint auch wieder Einbrecherzeit zu sein. In Bozen wurde zuletzt mehrere Einbrüche registriert. Besonders auf den Stadtteil Gries scheinen die Übeltäter ihr Hauptaugenmerk gelegt zu haben.

Eklatantester Fall: In der Mendelstraße drangen die Kriminellen am späten Nachmittag in eine Wohnung ein. Laut der Zeitung Alto Adige wird davon ausgegangen, dass sie gut vorbereitet waren. Sie wussten scheinbar nicht nur, dass sie freie Bahn hatten, weil niemand zu Hause war, sondern auch, dass sich ein Tresor in den Räumlichkeiten befindet. Dementsprechend waren sie mit schwerem Werkzeug ausgestattet, um den Safe zu knacken. Dabei nahmen sie Lärm und auch einen längeren Aufenthalt in dem Appartement in Kauf. Die genaue Höhe der Beute ist noch unklar. Es wird aber davon ausgegangen, dass mehrere Tausend Euro abhandengekommen sind.

Auch in der Mühlbachpromenade waren vor einigen Tagen ungebetene Gäste am Werk und drangen in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Im Zentrum von Bozen kam es hingegen zu einer Begegnung zwischen Bewohnern und Einbrecher, die wohl keine der beiden Seiten so schnell vergessen wird: Nachts gegen 3.00 Uhr wurden die Bewohner von ungewöhnlichem Lärm geweckt. Als sie nachschauten, standen sie einem Einbrecher gegenüber. Der Schock war groß. Der Eindringling raffte einige Gegenstände zusammen und flüchtete über den Balkon.

Die Polizei ermittelt und ruft die Bürgerinnen und Bürger wiederholt auf, verdächtige Personen und Handlungen umgehend zu melden.

Pendelnde Einbrecher

Von gut informierter Seite heißt es, dass viele der Einbrecher, die in Bozen zuschlagen, “pendelnde Facharbeiter” sind: Sie kommen völlig unauffällig mit dem Schnellzug aus anderen italienischen Regionen, um in der Südtiroler Landeshauptstadt einen oder mehrere Einbrüche zu verüben. Danach geht es mit der Beute wieder bequem mit dem Zug nach Hause. Die Einbrecher können sich dabei wohl auf die Arbeit von Kundschaftern verlassen, die zuvor interessante Objekte und die Gewohnheiten der Bewohner ausspähen.