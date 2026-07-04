Percha: Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß in der Nacht

Von: luk

Perca – Bei einem schweren Verkehrsunfall kurz nach Mitternacht sind in Percha fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Informationen stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Der Alarm ging demnach um 0.03 Uhr ein. Im Einsatz waren der Notarzt, zwei Rettungswagen des Weißen Kreuzes, die Feuerwehr sowie die Carabinieri.

Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser von Bozen, Bruneck und Brixen gebracht. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.