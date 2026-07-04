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Acht Verletzte, darunter zwei Kinder

Percha: Schwerer Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße

Samstag, 04. Juli 2026 | 20:51 Uhr
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Freiwillige Feuerwehr Percha
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Von: ka

Percha – Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr kam es auf der Pustertaler Staatsstraße SS49 auf Höhe des Friedhofs von Percha zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten aus noch ungeklärter Ursache frontal miteinander.

Freiwillige Feuerwehr Percha

Insgesamt waren acht Personen, darunter zwei Kinder, in den Unfall verwickelt. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz und den Notarzt wurden alle Betroffenen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus von Bruneck eingeliefert. Über den genauen Schweregrad der Verletzungen liegt derzeit noch keine detaillierte Meldung vor.

Freiwillige Feuerwehr Percha

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da bei einem der Autos unmittelbar nach dem Aufprall die Gefahr bestand, dass es in Flammen aufgeht, rückte die Freiwillige Feuerwehr Percha umgehend an. Die Feuerwehrleute konnten die Brandgefahr rasch und erfolgreich bannen.

Freiwillige Feuerwehr Percha

Für die Dauer der Rettungs-, Lösch- und Bergearbeiten musste die Pustertaler Staatsstraße zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Dadurch bildeten sich im dichten Nachmittagsverkehr ausgedehnte Staus in beide Richtungen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Percha und dem Weißen Kreuz mit Notarzt war auch die Ortspolizei von Bruneck im Einsatz, um den Unfall aufzunehmen und den Verkehr zu regeln.

Bezirk: Pustertal

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