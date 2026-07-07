Frau droht in der Ahr zu ertrinken – Großeinsatz

Von: mk

Steinhaus – Eine Frau, die in die Ahr gestürzt ist und dringend Hilfe benötigte, hat am Dienstag einen Großeinsatz ausgelöst.

Die Freiwillige Feuerwehr von Steinhaus ist kurz vor 13.00 Uhr ausgerückt. Unterstützt wurde sie von den Feuerwehren aus Prettau, St. Johann, Luttach und Weißenbach.

Der Vorfall hat sich kurz nach Steinhaus in Richtung St. Johann im Ahrntal ereignet. Der Frau gelang es, sich bei einem Stein im Bachbett festzukrallen, sodass sie von den Fluten nicht weiter mitgerissen wurde.

Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz – ebenso wie die Bootsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr von Sand in Taufers und die Wasserrettung aus Bruneck. Die Frau, die sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen hatte, konnte von der Feuerwehr sicher ans Ufer gebracht werden.

Nach der Erstversorgung übergaben die Wehrleute die Frau ans Weiße Kreuz, das sich um den Transport ins Krankenhaus kümmerte. Der Einsatz dauerte über eine Stunde.