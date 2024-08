Fennberg: Person tot aus dem See geborgen

Trauriges Ende der Suchaktion am Fenner See

Von: ka

Magreid/Fennberg – Am späten Mittwochnachmittag kurz vor 18.00 Uhr wurde in Fennberg, Fraktion der Gemeinde Margreid, Alarm geschlagen.

Eine Person war beim Schwimmen im Fenner See untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Neben dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 und dem Aiut Alpin wurden auch die Bezirkstaucher Bozen und die Wasserretter der Berufsfeuerwehr Bozen zum Unglücksort gebracht, um nach der vermissten Person zu suchen.

Vor Ort werden sie von den alarmierten Feuerwehren des Löschzug Fennberg und den Feuerwehren von Margreid und Kurtatsch sowie dem Weißen Kreuz unterstützt. Den Einsatz leiten Bezirksinspektor Stephan Ritsch, der Abschnittsinspektor Hannes Hauser und der Ortskommandant Thomas Tausch.

Die Feuerwehr Neumarkt ist mit großem Suchscheinwerfer und Leuchtballon auf dem Weg zum Einsatzort. Auch die Wasserrettung Südtirol und die Notfallseelsorge sind zum Einsatzort unterwegs.

Im Einsatz befinden sich auch die Carabinieri der Station Kaltern, welche die notwendigen polizeilichen Erhebungen durchführen. Zur Stunde wird mit Hochdruck nach der vermissten Person gesucht. Zu deren Identität können noch keine Angaben gemacht werden.

Update

Die Suchaktion am Fenner See ist beendet. Die an der Suchaktion beteiligen Einsatzkräfte haben die im Fenner See vermisste Person gefunden. Trotz des schnellen Einsatzes aller beteiligten Einsatzkräfte konnte sie leider nur mehr tot geborgen werden. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden weiterhin von den Carabinieri durchgeführt. Diese stellen auch die Identität der verunglückten Person fest.