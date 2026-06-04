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Bugfahrwerk plötzlich eingeklappt

Personal bei Unfall am Frankfurter Flughafen verletzt

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 15:33 Uhr
Bugfahrwerk plötzlich eingeklappt
APA/APA/dpa/Florian Wiegand
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Von: APA/dpa

Bei einem Unfall mit einer Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der deutschen Fluglinie verletzt worden. Lufthansa bestätigte, dass es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr am zu einem “Vorfall” kam. Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner. Zum Hergang sagte der Sprecher: “Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein.” Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen.

“Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. “Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt”, teilte ein Sprecher der Airline mit. Die genauen Umstände würden derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen geprüft. Techniker und Hilfskräfte seien vor Ort.

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