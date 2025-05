Pfefferspray-Attacke in Betrieb in Kurtatsch

Von: mk

Kurtatsch – Der Einsatz von Pfefferspray in einem Betrieb in Kurtatsch hat am Donnerstagvormittag gegen 10.00 Uhr die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Warum genau es zu eklatanten Zwischenfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

Weil eine Person Pfefferspray versprüht hat, muss eine Person mit Augenreizungen ins Bozner Krankenhaus gebracht werden.

14 weitere Personen wurden vom Arzt und Krankenpflegern der Landesnotrufzentrale sowie vom Rettungsdienstkoordinator und von Sanitätern am Ort des Geschehens behandelt.

Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr von Kurtatsch und die Carabinieri, die die Hintergründe des Vorfalls ermitteln.