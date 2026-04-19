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Wichtige Anlaufstelle

Pflegezentrum Schloss Tirol: Über 100 Wildvögel erfolgreich ausgewildert

Sonntag, 19. April 2026 | 08:48 Uhr
AUFZUCHT
Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol
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Von: luk

Dorf Tirol – Das Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol zieht für das Jahr 2025 eine positive Bilanz. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 131 verletzte oder geschwächte Wildvögel aufgenommen und versorgt. Davon konnten 102 Tiere nach erfolgreicher Pflege wieder in die freie Wildbahn entlassen werden.

27 Vögel überlebten trotz intensiver Betreuung nicht, zwei Tiere verblieben dauerhaft im Zentrum. Durchschnittlich werden jährlich rund 200 Wildvögel betreut, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht.

Das Zentrum, das von der Falcon OHG betrieben wird, besteht seit 1998 und hat sich seither zu einer wichtigen Einrichtung im Natur- und Artenschutz in Südtirol entwickelt. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 5.000 Wildvögel aufgenommen und gepflegt.

Neben der Versorgung verletzter Tiere spielt auch die Bildungsarbeit eine zentrale Rolle. Die Einrichtung am Burghügel von Schloss Tirol ist für Besucher zugänglich und bietet regelmäßig Flugvorführungen an, die gleichzeitig zur Finanzierung des Betriebs beitragen.

Das Pflegezentrum gilt als wichtige Anlaufstelle für Naturinteressierte sowie für Personen, die verletzte Wildvögel melden oder abgeben möchten.

Bezirk: Burggrafenamt

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