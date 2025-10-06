Aktuelle Seite: Home > Chronik > Physik-Nobelpreis wird bekannt gegeben
Spannung vor Bekanntgabe der Physik-NobelpreistrÃ¤ger

Physik-Nobelpreis wird bekannt gegeben

Montag, 06. Oktober 2025 | 21:38 Uhr
Spannung vor Bekanntgabe der Physik-NobelpreistrÃ¤ger
APA/APA/dpa/Daniel Reinhardt
Von: apa

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Dienstag in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (eine Million Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den US-Forscher John Hopfield und den in Kanada tätigen Briten Geoffrey Hinton. Sie wurden “für bahnbrechende Entdeckungen und Erfindungen, die maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen ermöglichen” ausgezeichnet.

(S E R V I C E – https://www.nobelprize.org/)

